Полиция опровергает информацию о десятках заявлений об отставках

Полиция Республики Армения опровергает распространяемую в СМИ информацию, что в управление кадров полиции поданы десятки заявлений об отставке. Как сообщает Арменпресс, полиция представила разъяснения относительно распространяемой информации, которые мы и приводим ниже.

“В СМИ распространена информация, что в управление кадров полиции поданы десятки заявлений об отставке. Сообщаем, что информация не соответствует действительности.

За последние пять дней в управление кадров политики полиции подано всего пять таких заявлений, два из которых - в связи с выходом на пенсию с достижением установленного возраста, три - в связи с переходом на другую работу.

Призываем представителей СМИ при подготовке информации о полиции сотрудничать с соответствующей службой нашей структуры для получения достоверных данных”.