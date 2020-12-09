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На территории Армении есть труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, труднопроходимы дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

На перевале Варденяц (труднопроходим для автомобилей с прицепом), в Ширакской области и на автодороге Сисиан-Зангер Сюникской области местами гололедица.

В Ашоцке и Амасии Ширакской области, в Арагаце, Апаране и в Талине Арагацотнской области, Чаренцаване Котайкской области, в Иджеване, в Берде Тавушской области, в Чамбарак Гегаркуникской области и в Джермуке Вайоц Дзорской области идет снег.

На 27-ом и 37-ом км автотрассы Ереван-Севан - туман.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс закрыта   для всех видов автотранспорта. Со стороны РФ открыта с 11 часов 8 декабря лишь для легковых автомобилей и автобусов, для грузовых автомобилей она закрыта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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