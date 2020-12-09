Вазген Манукян призвал к общественной солидарности

Вазген Манукян, единый кандидат на пост премьер-министра от инициативы “Движение за спасение Отечества”, состоящей из парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, призвал народ к солидарности. Как сообщает Арменпресс, Манукян отметил, что стране не нужны потрясения.

“Дорогие соотечественники, наше движение набирает обороты. Каждый день к нам присоединяются новые лица, новые группы и структуры. Тысячи ярких молодых людей, людей, заботящихся о будущем нашей страны, достойно борются в Ереване и во всех регионах за нашу безопасность, за наше достоинство и за завтрашний день. Это не узкопартийное движение. Это не только движение за смену правительства. Это прежде всего движение достоинства. Движение за то, чтобы избавиться от клейма поражения, выпрямить спину и создавать свое будущее”, - сказал Вазген Манукян.

Единый кандидат на пост премьер-министра от инициативы “Движение за спасение Отечества” добавил, что нет необходимости в дополнительных объяснениях, почему нынешнее правительство должно уйти.

“При поддержке народа мы сформируем новое правительство национального согласия, займемся решением насущных вопросов и подготовим новые выборы. Придаю важность стабилизирующей роли Национального собрания в нынешнем политическом кризисе. Мы не хотим потрясений. Нам нужна общественная солидарность. Атмосфера ненависти и яда должна остаться в прошлом”, - говорится в обращении.

Вазген Манукян призвал правоохранительные органы поддерживать общественный порядок.

“Позаботимся о своем будущем, вместе будем возрождать нашу страну”, - заключил единый кандидат от движения.

“Движение за спасение Отечества”, состоящее из более чем 16 парламентских и внепарламентских партий, единым кандидатом на пост премьер-министра выдвинуло бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны Республики Армения и председателя Общественного совета.

Парламентские и внепарламентские оппозиционные партии с 11 ноября проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.