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В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание. Как передает Арменпресс, в повестку дня заседания 8 декабря включено 28 вопросов.

Депутаты проголосуют за принятие во втором и первом чтении законопроектов и законодательных пакетов.

Парламентарии в первом чтении обсудят поправки в Земельный кодекс Республики Армения, проекты О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О программе приватизации госимущества на 2017 - 2020 годы”, О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения “Об Аудиторской палате”, а также проекты и законодательные пакеты ряда других законов.

На заседании 9 декабря запланированы и вопросы членам правительства Республики Армения от депутатов.


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