Цены на цветные металлы - 08-12-20

ЛОНДОН, 9 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.05% и составила 2018.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.99% и составила 7672.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.73% и составила 2026.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.77% и составила 16348.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.14% и составила 19046.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.47% и составила 2757.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.55% и составила 20283.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.