Наличие бомбоубежищ - обязательно: Комитет по градостроительству разрабатывает новые нормы

Комитет градостроительства Республики Армения инициировал процесс разработки жилищных норм, согласно которым наличие бомбоубежищ будет обязательным при строительстве и реконструкции новых зданий. В беседе с Арменпресс начальник управления строительства и научно-технического нормирования Комитета градостроительства Рузанна Адамян сообщила, что процесс начался в июне текущего года. Были проведены обсуждения с рядом проектных организаций, чтобы уточнить, каким образом они смогут иметь полный набор норм. Для разработки норм нужно было провести тендер, но началась война. Тем не менее, в результате обсуждений между Комитетом и Министерствами обороны и по чрезвычайным ситуациям было принято решение в кратчайшие сроки оформить задание, утвердить его и подготовить заявку. Конкурс состоялся, проектная организация-победитель известна, договор подписан. Комитет вскоре обратится в правительство за финансированием проектных работ.

“Это первый важный пробел, который необходимо быстро восполнить. Сейчас мы начали этот процесс. Мы обязательно должны продолжать разработку норм. Обязательные требования устанавливаются для новостроек, без наличия бомбоубежищ невозможно согласовать архитектурное задание. Другими словами, если вы хотите построить здание, вы должны обеспечить такие условия в подвале или полуподвальном этаже, чтобы при необходимости их быстро превратить в убежища”, - сказала Рузанна Адамян.

Проектная компания разработает нормы размещения бомбоубежищ и для реконструируемых и для строящихся зданий. Это связано с переоборудованием, пополнением, меблировкой, толщиной стен, системами сигнализации, пожаротушения и с другими вопросами.

Будут ли эти нормы иметь обратную силу? Рузанна Адамян отметила, что они подчеркнули и момент реконструируемых зданий. Есть здания, в которых есть проблема с армированием, что требует больших технических мер. Данная норма бомбоубежищ будет применяться в рамках усиления уже построенного здания. Говоря о постройках советских времен, Рузанна Адамян отметила, что большинство из них имеет подвалы. Некоторые подвалы можно будет улучшить. Почему говорится некоторые, потому что многие подвалы когда-то были распроданы, приватизированы, стали магазинами, складами, гаражами. Рузанна Адамян отметила, что подвал должен служить устойчивости, быть убежищем. Чтобы иметь полное представление о ситуации, необходимо провести инвентаризацию всего жилого фонда.

После разработки норм пакет будет передан для согласования во все соответствующие структуры. При необходимости в примечания могут быть внесены изменения. На заключительном этапе он будет отправлен в Минюст на экспертизу. Если будут замечания, они также будут рассмотрены, затем он будет утвержден и опубликован приказом председателя комиссии.

Анна Гзирян