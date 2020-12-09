Под прикрытием “реформ” Эрдогана скрывается его желание победить на выборах

Перед намеченными на июнь парламентскими выборами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в весьма сложной ситуации. Царящая в стране внутриполитическая ситуация, экономический кризис, а также многочисленные внешние проблемы стали для президента Эрдогана новой головной болью, и он попытается под видом реформ сделать так, чтобы на предстоящих выборах смог победить и продолжать руководить страной.

Ноябрь 2020 года, как во всем мире, так и в Турции, был полон политическими переломными событиями. Смена президента на президентских выборах в США, обнаружение вакцины от COVID-19 в ряде стран мира, убийство Мухсина Фахризаде в Иране, подписанное между Арменией, Азербайджаном и Россией трехстороннее заявление о прекращении огня - важнейшие из событий, произошедших в ноябре. Политических интриг не избежала и Турция. Продолжающиеся в течение нескольких месяцев колебания курса валюты были и в ноябре, турецкая лира несколько дней подряд била рекорды, достигая самой низкой исторической ценности (за доллар лира оценивалась в 8,52). В результате этого в Турции были уволены, во-первых, председатель Центрального банка, затем и министр финансов, зять Эрдогана Берат Албайрак. После отставки Албайрака турецкая валюта начала показывать определенную стабильность, Эрдоган заявил о проведении в стране новых экономических и политических реформ. Из-за своих заявлений, направленных против власти с работы был освобожден и прошедший с Эрдоганом большой политический путь, считающийся одним из основателей партии ПСР Бюлент Арынч. Все это произошло всего в течение месяца, и эти политические процессы, вероятно, продолжатся и в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку приближаются выборы, и президент Эрдоган должен сделать все, чтобы победить на них.

Чтобы оценить ситуацию заглянем в прошлое. Реджеп Тайип Эрдоган президентом был избран в 2014 году. Он знал, что в действующей тогда в Турции парламентской системе роль президента чисто представительная. Он считал, что не потеряет свою власть, даже если продолжит пребывать президентом, но вскоре понял, что реальность не совсем такова, есть угроза потери власти, лицо, занимающее пост премьер-министра, могло быть одновременно и председателем партии. Эрдоган решил создать такую систему, в которой он одновременно может быть и президентом, и премьер-министром и председателем партии. В обмен за поддержку Эрдогана на референдуме Девлет Бахчели, который был лидером партии “Националистическое движение”, поставил себя в пожизненную зависимость от Эрдогана и стал младшим партнером правительства.

Эрдоган хорошо сознает, что, несмотря на то, что после референдума 2017 года прошло всего 3 года, президентская система правления не действует так, как он хотел бы. Он впал в зависимость от ПСР, и постоянно вынужденно идет на уступки, чтобы не потерять, пожалуй, единственную партию - своего союзника. Тем самым разрушается тот имидж Эрдогана, который он мечтал построить на протяжении многих лет. Ряд оппозиционных сил Турции настаивают, что уступки Эрдогана Девлету Бахчели ставят страну в очень тяжелое положение. Несмотря на то, что близкие к Эрдогану исследовательские компании представляют данные, которые показывают, что “Народный альянс” (ПСР и ПНР) пользуется большим авторитетом в обществе, реальные результаты опросов говорят совершенно о другом. И об этом хорошо был осведомлен и президент Эрдоган. Царящая в стране неуправляемая ситуация в связи с эпидемией COVID-19 еще более усложняет положение Эрдогана и, следовательно, уменьшает вероятность его избрания на следующих выборах. Эрдоган ищет выход из той сложной и кризисной ситуации, в которой он оказался из-за проводимой им авантюристской и бесперспективной политики. Он знает, что если до следующих выборов он не сможет найти выход из этой пропасти, он может проиграть выборы, и последствия для него будут очень тяжелыми. Ситуацию для Эрдогана можно описать часто используемой им самим фразой “Или мы будем или умрем”. Выход для Эрдогана - возвращение к парламентской системе и к политике, проводимой в годы основания “Партии справедливости и развития” (ПСР).

Эрдоган понимает, что риск поражения увеличится, если в стране продолжит доминировать президентская система правления. Возвращение к прежнему означает возвращение к парламентской системе правления, а также к жесткому стилю работы в отношении внутренней политики. Эрдоган для реализации “реформ” должен обеспечить поддержку внутри своей партии, в то же время должен попытаться сохранить баланс и внутри “Народного альянса”, поскольку если партия ПНД не согласится с ним, Эрдоган может лишиться власти. Девлет Бахчели также находится перед дилеммой, если позволить Эрдогану вернуться в прежние времена, его партия может потерять свои позиции.

Возвращаясь к старому, Эрдоган сначала попытается отобрать у оппозиции аргументы, возникшие для того, чтобы высказаться против него. Для достижения желаемого Эрдоган всегда делает два шага вперед, но и шаг назад. Это в первую очередь касается экономики. В этом плане он пошел на “жертву” и сделал важный шаг. Он отобрал управление экономикой от Берата Албайрака и передал бывшим чиновникам и технократам. Неизвестно, изменится ли ситуация в экономике к лучшему, но эти изменения позиций в экономической бюрократии будут последовательно идти до самого низшего штата.

Огромное влияние на внутреннюю политику оказывает и внешняя политика. В борьбе с Россией США пытаются всячески использовать турок и заручиться их поддержкой. Однако Эрдоган более близок к республиканцам, чем к демократам во главе с Байденом. Агрессивные действия Эрдогана во внешней политике все больше и больше начинают вызывать беспокойство у Европы. Недавний рост напряженности с Грецией, в связи с проведением Турцией работ по поиску газа в Средиземном море ухудшил отношения Турции с Евросоюзом. Ряд стран ЕС говорят о необходимости применения санкций в отношении Турции. Кроме Греции, у Турции есть проблемы почти со всеми соседними государствами.

Этими шагами Эрдоган пытается до предстоящих выборов укрепить свои позиции и увеличить свое политическое влияние в регионе и во всем мире. Однако все это, естественно, вызывает возмущение реальных сильных игроков региона. Все это гибельным для Турции начали воспринимать и в рядах турецкой оппозиции. Ряд деятелей, такой коллапс в экономике связывают именно с недальновидной и агрессивной внешней политикой Эрдогана.

Неизвестно, удастся ли Эрдогану урегулировать ситуацию во внутренней и внешней политике страны, однако очевидно, что “путь спасения” Эрдогана будет очень сложным и тяжелым. Следующие несколько месяцев будут более активными в политическом плане, и любое политическое событие может иметь большое значение.

Седрак Саркисян