Матч ПСЖ - “Истанбул Башакшехир” был прерван из-за расистского высказывания арбитра

Матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - “Истанбул Башакшехир” был прерван.

Как передает Арменпресс, игра в Париже была остановлена из-за расистского высказывания 4-го арбитра. Себастьян Чольтеску назвал сенегальского форварда “Истанбул Башакшехира” Демба Ба “черным парнем”. Футболисты турецкого клуба покинули поле, за ними последовали и футболисты ПСЖ.