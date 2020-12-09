Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

Матч ПСЖ - “Истанбул Башакшехир” был прерван из-за расистского высказывания арбитра

Матч ПСЖ - “Истанбул Башакшехир” был прерван из-за расистского высказывания арбитра

Матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - “Истанбул Башакшехир” был прерван.

Как передает Арменпресс, игра в Париже была остановлена из-за расистского высказывания 4-го арбитра. Себастьян Чольтеску назвал сенегальского форварда “Истанбул Башакшехира” Демба Ба “черным парнем”. Футболисты турецкого клуба покинули поле, за ними последовали и футболисты ПСЖ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации