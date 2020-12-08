МЧС представило ситуацию на дорогах Армении

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, труднопроходимы.

На Варденяцском перевале (труднопроходим для автомобилей с прицепом), возле села Джаджур, в городе Артик, на районах Ашоцк, Ахурян и Амасия Ширакского региона, на автодороге Раздан-Севан Котайкского региона, на автодорогах Сисиан-Горис, Горис-Капан Сюникского региона (труднопроходим для грузовых автомобилей) местами наблюдается гололедица.

В Ширакском регионе, в городах Апаран, Аштарак и Талин Арагацотнского региона, на районе Арагац Арагацотнского региона, в городах Раздан и Чаренцаван Котайкского региона, в городе Джермук Вайоцдзорского региона, в городе Спитак Лорийского региона идет снег.

С 27 до 37 км трассы Ереван-Севан, на районах Ашоцк и Амасия Ширакского региона наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс в связи с погодными условиями со стороны Грузии закрыта для всех видов транспортных средств, а со стороны России открыта с 11:00 8-го декабря только для автомобилей и автобусов, закрыта для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.