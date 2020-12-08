Омбудсмен представил главе делегации Дании в ПАСЕ доказательства зверств Азербайджана 

Защитник прав человека Армении Арман Татоян принял главу делегации Дании в ПАСЕ Ларса Аслана Расмуссена.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена Армении, на встрече были обсуждены грубые нарушения прав человека, совершенные азербайджанскими вооруженными силами во время войны, включая зверства против военных и гражданского населения.

«В течение многих лет в Азербайджане только поощрялись антиармянство и убийства армян, а совершившие их лица были удостоены государственных наград. Все это привело к бесчеловечным зверствам и зверствам против этнических армян в Арцахе со стороны азербайджанских вооруженных сил», - заключил Арман Татоян.

Омбудсмен проинформировал главу датской делегации в ПАСЕ, что власти Азербайджана искусственно задерживают возвращение военнопленных и обмен телами погибших армян до и после военных действий.

Арман Татоян передал Ларсу Аслану Расмуссену доказательства зверств азербайджанской стороны по отношению к этническим армянам, и подчеркнул, что скорейшее освобождение пленников, обеспечение их безопасного возвращения, обмен телами является актуальным вопросом.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, связанные с защитой прав человека.