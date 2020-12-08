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Меликсет Погосян назначен губернатором Сюникской области

Меликсет Погосян назначен губернатором Сюникской области

Освобожденный от должности заместителя губернатора Сюникской области Меликсет Погосян назначен губернатором Сюника. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение правительства размещено на официальном сайте исполнительной власти.


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