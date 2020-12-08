Меликсет Погосян назначен губернатором Сюникской области
Освобожденный от должности заместителя губернатора Сюникской области Меликсет Погосян назначен губернатором Сюника. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение правительства размещено на официальном сайте исполнительной власти.
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