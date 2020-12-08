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Член фракции «Мой шаг» Арам Хачатрян перейдет на работу в исполнительную власть

Член фракции «Мой шаг» Арам Хачатрян перейдет на работу в исполнительную власть

Заявивший о своей отставке член фракции «Мой шаг» НС Арам Хачатрян перейдет на работу в исполнительную власть. Как сообщает Арменпресс, об этом Хачатрян написал на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что на данный момент ведутся обсуждения, пообещав, что представит подробности, когда они станут известны.


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