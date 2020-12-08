КС отклонил обращение Совета НС о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна

Конституционный суд отклонил обращение Совета Национального Собрания о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Ева Товмасян.

«Решение будет отправлено сторонам в течение трех дней в соответствии с законом и будет опубликовано на официальном сайте Конституционного суда», - сказала она.