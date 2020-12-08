КС отклонил обращение Совета НС о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна
20:18, 8 Декабрь, 2020
Конституционный суд отклонил обращение Совета Национального Собрания о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Ева Товмасян.
«Решение будет отправлено сторонам в течение трех дней в соответствии с законом и будет опубликовано на официальном сайте Конституционного суда», - сказала она.
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