Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

В Москве на 79-м году жизни скончался последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.

По словам собеседника агентства, похороны экс-главы ведомства пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Шапошников родился в 1942 году, с 1959-го проходил службу в Вооруженных силах СССР. Был старшим летчиком и штурманом полка, затем командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. К концу 1970-х занял пост командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, а с 1984 года стал заместителем командующего ВВС Одесского военного округа. После этого руководил 16-й воздушной армией.

В июле 1990 года его назначили главнокомандующим Военно-воздушных сил — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников — последний министр обороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации.

С начала 1992 года он был главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а в июне-сентябре 1993-го занимал должность секретаря Совета безопасности России. Впоследствии — представитель президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение". В 1995 году возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997-го был помощником главы государства по вопросам развития авиации и космонавтики.

Шапошников награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" второй и третьей степени, а также орденом Красной Звезды.