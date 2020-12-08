Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Меликсет Погосян освобожден от должности заместителя губернатора Сюникской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства.

На прошлой неделе Унан Погосян подал в отставку с поста губернатора Сюника по собственному заявлению.