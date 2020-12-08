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Меликсет Погосян освобожден от должности заместителя губернатора Сюникской области

Меликсет Погосян освобожден от должности заместителя губернатора Сюникской области

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Меликсет Погосян освобожден от должности заместителя губернатора Сюникской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства.

На прошлой неделе Унан Погосян подал в отставку с поста губернатора Сюника по собственному заявлению.


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