В Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулись 1126 беженцев

В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки в места прежнего проживания с территории Армении вернулись еще 1136 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более тридцати шести тысяч беженцев", - сказал он.

Генерал сообщил, что режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения.

Российские саперы продолжают очистку территорий, где шли бои, от взрывоопасных предметов. По данным Конашенкова, за сутки очищено около 5 гектаров территории, 1,5 километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета. За все время обезврежено уже более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.