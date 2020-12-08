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Лавров и Чавушоглу снова обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Лавров и Чавушоглу снова обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

8 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, был обсужден ряд вопросов, в том числе подчеркнута необходимость продолжения координации усилий двух стран в интересах укрепления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра мониторинга и дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье.


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