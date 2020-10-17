Предстоящие на 9 декабря мероприятия
19:23, Декабрь 08, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 19:46 В Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулись 1126 беженцев
- 19:38 Лавров и Чавушоглу снова обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- 19:23 Предстоящие на 9 декабря мероприятия
- 19:17 Сторонники премьера Пашиняна собрались на площади Республики
- 18:35 Депутат НС Армении Арам Хачатрян представил прошения об отставке
- 18:31 Президент Армении направил президенту РФ письмо с просьбой о помощи в вопросе демаркации границ
- 18:27 ЕСПЧ принял решение о принятии срочных мер в отношении 23 армянских пленных
- 18:04 Премьер-министр Пашинян провел встречу с послом США в Армении
- 17:37 Франция сообщила о вспышке птичьего гриппа
- 17:27 Президент Армении встретился с представителями ряда организаций Ширакской области
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-12-20
- 17:23 Азиатские индексы - 08-12-20
- 17:08 Выпущена посвященная герою инициативы «Аврора-2019» Мирзе Диннайи почтовая марка
- 17:07 Билл Гейтс ждет, что шесть вакцин от COVID-19 будут доступны к весне
- 16:30 Парламент Армении призвал международное сообщество содействовать возвращению армянских пленных
- 16:29 Новое измерение добавило Эвересту 86 сантиметров
- 16:22 Геворг Симонян назначен заместителем министра здравоохранения
- 16:20 По состоянию на 16:00 работа Ереванского метрополитена восстановлена
- 16:13 WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
- 16:09 В полицию доставлены 34 человека, проводивших акцию неповиновения
- 16:07 Тюрколог уверен, что краеугольный вопрос для Турции - дорога через Мегри в Нахиджеван
- 15:59 Ваге Энфиаджян встретился с послом Франции в Армении
- 15:44 Родственники пропавших без вести вновь провели акцию перед воинской частью Эчмиадзина
- 15:29 В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
- 15:26 Глава Минторга США назвал Китай основной военной и экономической угрозой в Азии
18:01, 03.12.2020
Просмотрели 4802 раз Глава общины Тех представил подробности инцидента с азербайджанцами
08:47, 04.12.2020
Просмотрели 2990 раз Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
13:29, 05.12.2020
Просмотрели 2317 раз На площади Возрождения в Степанакерте переданы в дар новые реанимобили
19:45, 04.12.2020
Просмотрели 1851 раз Первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре: РИА новости
19:45, 03.12.2020
Просмотрели 1749 раз НС Франции принял резолюции о срочной необходимости признания Нагорного Карабаха