Сторонники премьера Пашиняна собрались на площади Республики

Группа граждан собралась перед зданием правительства, чтобы поддержать премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, среди сторонников были и члены инициативы «Стражи революции».

Один из основателей инициативы «Стражи революции» Айк Степанян заявил журналистам, что с отставкой Никола Пашиняна ситуация в стране станет еще более нестабильной.

«Спрашивают, если вы жалуетесь на этот документ, измените ли вы этот документ, они говорят, что не изменим его, но давайте мы пойдем на переговоры. У вас были все возможности для переговоров за 30 лет, вы договорились о передаче 7 районов, вы вели переговоры с проигрышной позиции. Премьер унаследовал документ, в котором написано, что он должен вернуть 7 районов», - сказал он.