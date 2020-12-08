Депутат НС Армении Арам Хачатрян представил прошения об отставке

И.о. председателя НС Армении Лена Назарян выступила с заявлением по поводу прошения об отставке депутата НС Арама Хачатряна. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в заявлении говорится:

«8 декабря, согласно ч.1 ст.155 Конституционного закона «Регламент НС», депутат НС Арам Хачатрян представил прошения об отставке.

Согласно ч.2 ст.155 конституционного закона «Регламент НС», если в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то Председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается Председателем НС. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым».