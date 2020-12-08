ЕСПЧ принял решение о принятии срочных мер в отношении 23 армянских пленных

Европейский суд по правам человека принял решение о принятии срочных мер в отношении 23 человек, взятых в плен в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Как передает

Арменпресс

, об этом на своих страницах в Facebook сообщили правозащитник Артак Зейналян и адвокат Сирануш Саакян.