Премьер-министр Пашинян провел встречу с послом США в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении Линн Трейси.

Премьер-министр подчеркнул важность армяно-американского сотрудничества и продолжительной работы по реализации двусторонней повестки дня.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обменялись мнениями о перспективах развития армяно-американских отношений. Они также коснулись развитий вокруг арцахского конфликта и сложившейся ситуации.