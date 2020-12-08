Премьер-министр Пашинян провел встречу с послом США в Армении
18:04, 8 Декабрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении Линн Трейси.
Премьер-министр подчеркнул важность армяно-американского сотрудничества и продолжительной работы по реализации двусторонней повестки дня.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обменялись мнениями о перспективах развития армяно-американских отношений. Они также коснулись развитий вокруг арцахского конфликта и сложившейся ситуации.
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