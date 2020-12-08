Президент Армении встретился с представителями ряда организаций Ширакской области

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями ряда образовательных, культурных, общественных и молодежных организаций Ширакской области и ответил на их вопросы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, вопросы, в частности, касались видения развития Армении после войны, необходимых для укрепления страны шагов, а также роли образования и отраслевых реформ, сохранения национального и культурно-исторического наследия.

«Нельзя забывать великую человеческую трагедию, - сказал президент Саргсян о разрушительном землетрясении. - Мы должны смотреть в будущее, потому что мы должны строить нашу страну, мы должны строить Гюмри, Спитак, Ванадзор. У нас нет выбора, кроме как встать и двигаться вперед».

Коснувшись ситуации в стране, президент отметил, что мы живем в период кризиса, более того, речь идет о нескольких кризисах, первый из которых - поражение в войне. Президент также обратил внимание на демографический кризис, в частности, подчеркнув, что за последние 26 лет в Арцахе должно было быть как минимум в 3-4 раза больше жителей.

«Мы также проиграли информационную войну, потому что, если вы проследите за международным общественным мнением, то заметите, что, к сожалению, наши оппоненты и враги сработали намного лучше, - сказал президент. - Это результат нашего бездействия. Информационная война продолжается и сегодня.

Мы проиграли информационную войну, войну за общественное мнение даже в очень важных для нас странах, прежде всего в России, а также в Европе и США. Вместо того, чтобы все вместе участвовать в этой информационной войне, пытаясь отыграть наши потери, мы в Армении заняты ругательством друг друга, поливаем друг друга грязью и проклинаем друг друга в общенациональном масштабе. После всех этих огромных трудностей, этих великих несчастий, гибели тысяч людей, мы продолжаем заниматься этим».

Президент поговорил об экономическом кризисе, который, помимо войны, вызвал коронавирус, в том числе кризис в сфере здравоохранения. «У нас большой человеческий кризис. Тысячи наших соотечественников приехали в Армению из Арцаха. У людей нет дома, им негде жить, у них нет доходов, уже зима и холодно, - сказал президент Саргсян. - У нас морально-психологический кризис.

Если не работать каждый день, делать вид, что работаешь, то возвращение к нормальной жизни будет длиться столько же, сколько восстановление Гюмри. Спустя 32 года дома все еще снесены, есть люди, которые живут в домиках. В эти трудные времена мы все должны взяться за руки, а не ругаться друг на друга. Мы должны понимать, что нет такого человека, человека или партии, которые могут вывести нас из этой ситуации. Мы сможем выйти из этой ситуации, если будем все вместе. Если мы собираемся сидеть и ждать, пока кто-нибудь нас спасет, тогда Бог действительно защитит нас», - отметил президент, добавив, что он подготовил определенную дорожную карту, которую обсудит и затем представит общественности. Он отметил, что по Конституции это не его работа, но когда таких программ нет, сидеть сложа руки нельзя.