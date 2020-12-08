Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-12-20

ЕРЕВАН, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 декабря, курс доллара США вырос на 1.59 драмa и составил 514.13 драм. Курс евро вырос на 3.98 драмa и составил 623.74 драм. Курс российского рубля вырос на 0.14 драмa и составил 7.03 драм. Курс британского фунта вырос на 6.99 драмa и составил 686.77 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 374.39 драмa и составила 30744.34 драм. Цена серебра сократилась на 6.61 драмa и составила 392.58 драм. Цена платины сократилась на 557.41 драмa и составила 16909.84 драм.