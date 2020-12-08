Билл Гейтс ждет, что шесть вакцин от COVID-19 будут доступны к весне

Вакцины от коронавируса шести компаний-производителей могут быть одобрены и готовы для использования к первому кварталу 2021 года, заявил Билл Гейтс в своем онлайн-выступлении на конференции Singapore FinTech Festival, опубликованном на YouTube-канале CNBC International TV.

"Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", - заявил Гейтс в ответ на вопрос о его мнении касательно будущего вакцинации от коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Гейтса, одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Он не назвал компанию-производителя шестой вакцины.

Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в 2021 году позволит преодолеть пандемию коронавируса к 2022 году.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Во вторник, 8 декабря, страна начала широкую вакцинацию от COVID-19. Первую прививку получила 90-летняя жительница Ковентри.