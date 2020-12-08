Выпущена посвященная герою инициативы «Аврора-2019» Мирзе Диннайи почтовая марка

8-го ноября 2020 года выпущена в обращение почтовая марка, созданной гуманитарной инициативой «Аврора». Как сообщает Арменпресс, марка посвящена Мирзе Диннайи, который был назван лауреатом премии «Аврора–2019» 19 октября 2019 года, на церемонии в Ереване, прошедшей в рамках Форума «Аврора».

Почтовые марки отпечатаны в типографии "Cartor” во Франции тиражом в 12 000 экземпляров каждый. Автором почтовых марок является дизайнер инициативы «Аврора» Алла Мингалева. На почтовой марке с номиналом 350 драм изображен Мирза Диннайи.

Также отпечатан подарочный билет номиналом 150 драмов. Средства от продажи билетов будут направлены гуманитарной инициативе «Аврора».

Начало традиции ежегодного выпуска благотворительной марки с изображением лауреатов премии «Аврора» было положено в 2017 году, когда была представлена первая марка с портретом лауреата премии «Аврора» – 2016 Маргерит Баранкитс.