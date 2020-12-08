Парламент Армении призвал международное сообщество содействовать возвращению  армянских пленных

Национальное собрание Республики Армения после закрытых дебатов по вопросу возвращения армянских военнопленных и пленных мирных жителей приняло обращение к международному сообществу, призывающее Азербайджан немедленно передать пленных армянской стороне и прекратить пытки и бесчеловечное обращение с ними. Как сообщает «Арменпресс», после закрытой части заседания главный спикер, лидер партии “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян предложил зачитать текст обращения НС принять его.

“Национальное собрание Республики Армения, основываясь на Всеобщая декларация прав человека, принятой ООН в 1948 г., Женевской конвенции о защите прав человека, принятой в 1949 г., Женевской конвенции основных свобод 1950 г. ,Европейская конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года и других международных договоров в области международного права прав человека, гуманитарного права, обычного международного права, права, признанного цивилизованными странами,

учитывая обязательство армянской и азербайджанской сторон по возврату всех лиц, оказавшихся в плену,

констатируя, что азербайджанская сторона искусственно затягивает процесс возвращения находящихся в плену лиц и тел погибших военнослужащих, очевидным образом скрывает реальное число военнопленных и находящихся под ее контролем и других лиц, продолжает проявлять к ним жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение, пытки, причинять физические и психологические страдания,

строго осуждая распространение представителями вооруженных сил азербайджанской стороны в средствах массовой информации и в социальных сетях видеозаписей пыток, дейаствий, унижающих достоинство пленных и других бесчеловечных деяний совершаемых с исключительным цинизмом,

учитывая тотальную и системную политику азербайджанских властей, направленную на разжигание организованной ненависти к этническим армянам и разжигание вражды, героизацию убийств, пыток и других проявлений насилия в разных частях мира Национальное собрание Республики Армения обращается к международному сообществу, к Совету ООН по правам человека и Организации Объединенных Наций, к Комитету против пыток и Подкомитет по предупреждению пыток, к Верховному комиссару ООН по правам человека, к Комитету по ликвидации расовой дискриминации, к Комиссару Совета Европы по правам человека, в Европейский комитет по предупреждению пыток, в Международный комитет Красного Креста и в другие международные и национальные правозащитные организации, в межпарламентские организации, а также к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, и призывает:

Потребовать, чтобы Азербайджан немедленно передал армянской стороне военнопленных, других пленных и задержанных, находящихся под его контролем;

Потребовать от Азербайджана прекратить пытки, бесчеловечное и жестокое обращение с военнопленными, другими задержанными и гражданскими лицами;

Обязать Азербайджан прекратить политику антиармянства, являющуюся причиной указанных грубых нарушений, во всех сферах общественной жизни - в учебных заведениях, публичных выступлениях общественных, военных и политических деятелей, СМИ, социальных сетях, а также и любые другие проявления.

Максимальными усилиями и реальными шагами прекратить армяноненавистническую политику Азербайджана, в том числе и необузданную политику явного попрания прав и достоинства человека, военных преступлений и всяческого избегания взятых на себя международных обязательств.

Принять эффективные меры, направленные на строгое соблюдение обязательств Азербайджана в соответствии с международным правом прав человека и международным гуманитарным правом”.

Арман Абовян из фракции “Процветающая Армения” перед голосованием сообщил, что на закрытом заседании они не получили ответа на волнующие их вопросы, которые обсуждаются сегодня.

Сообщение было принято единогласно 100 голосами “за”.