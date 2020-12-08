Решением премьер-министра Никола Пашиняна Геворг Симонян назначен заместителем министра здравоохранения. Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Геворг Симонян назначен заместителем министра здравоохранения Республики Армения”, - говорится в решении.

Другим решением премьер-министра Армении Шаварш Григорян освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Армении.