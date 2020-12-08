WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе дважды звонил спикеру палаты представителей штата Пенсильвания Брайану Катлеру с просьбой о помощи в изменении результата президентских выборов в этом штате, сообщила газета Washington Post.

По данным издания, информацию об этих звонках подтвердил офис Катлера. Это уже третий штат, в котором Трамп пытался "обратить вспять" исход голосования: ранее Трамп обращался с такой просьбой к республиканцам в штате Мичиган и к губернатору Джорджии Брайану Кемпу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я слышу обо всех этих проблемах в Филадельфии и об этих проблемах с вашим законодательством", - сказал в ходе разговора Трамп, слова которого процитировал изданию официальный представитель Катлера, Майкл Страуб.

"Что мы можем сделать, чтобы это исправить?" - осведомился, как заявил газете Страуб, американский лидер.

Согласно изданию, Катлер заявил Трампу, что легислатура штата не имеет полномочий для того, чтобы поменять выбранный путем голосования список выборщиков.

Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.