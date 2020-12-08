В полицию доставлены 34 человека, проводивших акцию неповиновения

За невыполнение требований сотрудников полиции 34 человека, проводивших акцию неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, доставлены в различные отделения полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“Движение за спасение Отечества” проводит акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Акции неповиновения продолжатся до 17:00.