Тюрколог уверен, что краеугольный вопрос для Турции - дорога через Мегри в Нахиджеван

По убеждению тюрколога, декана факультета востоковедения ЕГУ Рубена Мелконяна, для Турции сегодня краеугольным камнем является вопрос наличия дороги через Мегри в Нахиджеван.

Как передает «Арменпресс», на встрече, организованной в рамках инициативы “Роль интеллигенции в нынешней ситуации”, Мелконян подчеркнул, что даже студенты-востоковеды могут подтвердить, что это самый важный, самый желанный пункт пантуранской программы.

“Они стремятся самым желанным путем связать Турцию с Нахиджеваном. Заявления и президента, и министра иностранных дел Турции в основном сконцентрированы именно на проблеме Мегри, какой должна быть эта дорога, как она должна действовать”, - сказал тюрколог и добавил, что он не исключает, что Турция заявит об открытии границы с Арменией. Это будет угрозой для нас, поскольку мы не готовы к этому.