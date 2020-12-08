Ваге Энфиаджян встретился с послом Франции в Армении

8 декабря заместитель председателя Национального собрания Армении Ваге Энфиаджян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Армении Джонатаном Лакоттом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью Национального собрания Армении.

Приветствуя гостя, Ваге Энфиаджян поблагодарил французские власти и дружественный народ Франции за их усилия по преодолению ситуации, возникшей вследствие войны, развязанной турецко-азербайджанским тандемом с 27 сентября, а также в послевоенный период и в урегулировании вопроса путем мирных переговоров. Он подчеркнул, что прямое участие Турции в боевых действиях и участие наемников есть доказанный факт, но, в отличие от Франции, эта реальность не была должным образом осуждена остальным цивилизованным миром. В этом контексте Ваге Энфиаджян высоко оценил принятие постановления о признании Республики Арцах двумя палатами французского парламента. В свою очередь, посол отметил, что это послание солидарности с Арменией, и оно имеет большое политическое значение.

Заместитель председателя НС особо коснулся формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув ключевую роль Франции. Ваге Энфиаджян заявил, что зачастую речь идет о территориальном споре, но на самом деле это борьба за самоопределение, вопрос реализации прав человека.

Касаясь подписанного 9 ноября заявления, посол отметил, что оно не решило всех проблем, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ призваны сыграть в этом важную роль. Такой формат, по словам Джонатана Лакотта, позволяет вести диалог с обеими сторонами. По словам посла, необходимо возобновить переговоры по вопросам, не включенным в заявление: статус Нагорного Карабаха не уточнен, необходимо обеспечить возвращение перемещенных лиц, Лачинскому коридору следует придать более стабильный статус, необходимо укрепить новую границу между Арменией и Азербайджаном. Посол коснулся также и вопроса возвращения военнопленных.

Стороны говорили и о многовековых связях и тесном сотрудничестве между двумя народами.