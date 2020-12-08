Родственники пропавших без вести вновь провели акцию перед воинской частью Эчмиадзина

8 декабря родители и родственники пропавших без вести военнослужащих вновь провели акцию перед воинской частью Эчмиадзина, требуя от властей проведения поисковых операций в районе Зангелана. Как сообщает «Арменпресс», родители и родственники военнослужащих отмечают, что власти обещали провести в этом районе поисковые операции, но продвижения в этом процессе пока нет.

“Прошло столько дней, завтра будет 50-й день их пропажи. Нет никакой информации, сколько можно ждать. Наше терпение на исходе”, - сказала одна из участниц акции.

К демонстрантам вышел командир Арсен Абгарян. Возмущенные граждане требовали ответов на свои вопросы. Арсен Абгарян заявил, что делается все возможное. Спустя некоторое время родственникам пропавших без вести военнослужащих сообщили, что в Министерстве обороны их ждут начальник Генерального штаба генерал-полковник Оник Гаспарян, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Андраник Макарян, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, полковник Вардан Ншанян. Они дадут ответы на их вопросы. Демонстранты поехали в Министерство обороны.

1 декабря начальник штаба воинской части Эчмиадзина Камо Малхасян родителей и родных без вести пропавших военнослужащих заверил, что в ближайшие дни будут проведены поисковые работы. Родители и родные пропавших без вести военнослужащих встречались с министром обороны и с премьер-министром Армении.