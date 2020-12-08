В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот

Американский летчик-истребитель Чак Йегер, впервые превысивший скорость звука, скончался в возрасте 97 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила его супруга.

"Говорю с глубокой печалью, что любовь моей жизни, генерал Чак Йегер скончался незадолго до 21.00 (5.00 вторника мск – ред.). Он прожил невероятно хорошую жизнь, был величайшим пилотом Америки, его наследие - сила, жажда приключений и патриотизм останутся в памяти навсегда", - говорится в сообщении в аккаунте пилота в Twitter от лица его жены Виктории.

О причине смерти летчика не сообщается.

Чак Йегер родился в американском штате Западная Виргиния в 1923 году, в молодом возрасте стал автомехаником и в 1941 году вступил в ряды американских ВВС. Он принимал участие во Второй мировой войне, сбил более десятка самолетов противника. В 1947 году 24-летний капитан на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел звуковой барьер, совершив полет в пустыне Мохаве в Калифорнии.