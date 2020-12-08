Глава Минторга США назвал Китай основной военной и экономической угрозой в Азии

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что Китай представляет собой основную военную и экономическую угрозу в азиатском регионе. Такое мнение он высказал во вторник на открытии проводимого в Сингапуре азиатского форума, организованного экономическим Институтом Майкла Милкена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNBC.

Как утверждал глава американского Минторга, Китай до сих пор не соблюдает многие правила международной торговли, из-за чего США вынуждены применять в отношении него санкционные меры. По его словам, на КНР приходится 210 из 539 постановлений, принятых Соединенными Штатами в целях противодействия демпинговым поставкам. Китайские производители, сказал министр, занимают и "значительную место" в американском списке компаний, взаимодействие с которыми ограничено для поставщиков из США по соображениям национальной безопасности.

"Китай по-прежнему остается крупнейшим потенциальным рынком и основной военной и экономической угрозой в регионе", - заявил Росс на форуме.

Он выразил уверенность в том, соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписанное Китаем и 14 другими странами АТР, не решит "наиболее важных вопросов" в торговой сфере, таких как субсидирование поставок для госкомпаний, обеспечение равного доступа на рынки и нарушение интеллектуальных прав, но отметил важность усилий, направленных на устранение региональных торговых барьеров.