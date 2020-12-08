По поручению омбудсмена в отделения полиции выехали группы быстрого реагирования
14:32, 8 Декабрь, 2020
Учитывая сигналы, поступающие в аппарат омбудсмена, а также результаты наблюдений, по поручению омбудсмена в отделения полиции отправились группы быстрого реагирования. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.
В ходе визитов будут проведены личные беседы с подвергнутыми приводу гражданами, будут изучены основы их привода и состояние обеспечения прав, а также документы, составленные в этой связи правоохранительными органами.
Аппарат защитника прав человека Армении продолжает проводить мониторинг проводящихся акций.
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