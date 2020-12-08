Демонстранты остановили движение метрополитена

Движение метрополитена парализовано вследствие акций гражданского неповиновения. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.

На станции “Горцаранаин” Ереванского метрополитена группа граждан проводит акцию неповиновения, нарушая движение метрополитена. На данный момент метрополитен закрыт. После восстановления нормальной работы будет предоставлена дополнительная информация”, - отметила Татев Хачатрян.