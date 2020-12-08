Время в Ереване: 11:07:36,   8 Декабрь

В Китае удалили более 100 приложений в рамках "чистки" интернета

В Китае удалили более 100 приложений в рамках "чистки" интернета

Китай удалил 105 приложений, включая программу американской туристической фирмы TripAdvisor Inc, из магазинов приложений в стране в рамках новой кампании по чистке интернета от контента, связанного с порнографией, проституцией, азартными играми и насилием, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Администрация киберпространства Китая сообщила на своем сайте во вторник, что приложения нарушали один или несколько из трех законов, не предоставив подробностей, в чем эти нарушения заключались.

Власти заявили, что начали кампанию 5 ноября в ответ на негативную реакцию общественности на контент, считающийся оскорбительным. Они заявили, что будут продолжать регулировать приложения и своевременно удалять те, которые нарушают закон.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации