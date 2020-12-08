Суд отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян (резиденция Шенгавита) отложил судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Об этом «Арменпресс» сообщили в адвокатской группе второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Защитник Юрия Хачатурова, бывшего начальником Генштаба ВС Армении в 2008 году, Мигран Погосян не смог явиться на судебное заседание. Следующее заседание назначено на 13:00 15 декабря.