Демонстранты пытаются перекрыть ряд улиц Еревана

Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пытаются перекрыть ряд улиц Еревана. Как сообщает «Арменпресс», протестующие пытаются перекрыть перекресток улиц Абовян-Московян, чтобы парализовать движение транспорта. Сотрудники полиции регулируют движение участников кампании, призывая их выйти на тротуары.

Демонстранты грузовиками “Камаз” заблокировали проспект Мясникяна. Полиция принимает меры по регулированию дорожного движения. Член АРФД Гегам Манукян задержан во время акции протеста на проспекте Маштоца.

“Движение за спасение отечества” проводит акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции неповиновения продлятся до 17:00.