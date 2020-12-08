Нужно исключить любое развитие, ведущее к напряженности: Омбудсмен Республики Армения

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян выступил с заявлением, в котором отметил, что в эти дни ответственности за нашу страну все мы нуждаемся в единстве и солидарности больше, чем когда либо. Защитник прав человека подчеркивает, что следует исключить любое развитие событий, которое приведет к напряженности. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека:

“Каждый из государственных органов в соответствии со своей компетенцией обязан гарантировать верховенство закона в своих действиях и в стране, обеспечить высокую защиту прав человека. Императив решения стоящих перед страной задач требует от каждого из нас бдительности и большего внимания к нашему слову и поведению во имя обеспечения атмосферы мира и солидарности в нашей стране. В эти дни важную роль играют слова и поведение людей, имеющих общественное признание, служа примером сплоченности и солидарности.

Независимо от политических или иных взглядов, нельзя допускать, нужно просто исключить любое развитие и любой случай, ведущий к напряженности.

Аппарат защитника прав человека работает по чрезвычайному графику, с максимальными возможностями своих ресурсов и правового статуса. В рамках полномочий, предоставленных защитнику, будут предприняты все меры по защите прав человека”.