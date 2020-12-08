Арам I призвал Никола Пашиняна подать в отставку

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал премьер-министра Никола Пашиняна подать в отставку с поста премьер-министра и дать Национальному собранию возможность избрать нового премьер-министра. Как сообщает «Арменпресс», об этом Арам I заявил в своем обращении.

“Армянский народ глубоко встревожен. Менталитет поражения вызывал неуверенность и отчаяние. Несмотря на мужественное сопротивление нашей героической Армии турецко-азербайджанской армии мы потеряли большую часть Арцаха, построенного и процветающего кровью наших детей, мы потеряли и национальное достоинство и гордость. У нас есть много жертв, пленных, раненых и мигрантов. Нет в мире армянина, который не несет боль огромной утраты нации. Люди требуют исчерпывающего и ясного отчета об этой ужасной трагедии”, - сказал Арам I.

Он добавил, что в этих критических условиях единство нашего народа более чем необходимо. “Мы должны воздержаться от действий, которые вызывают разногласия и сеют дух нетерпимости. Внутреннее единство и коллективная воля нашего народа должны стать залогом завтрашней могущественной Армении и могущественного Арцаха. Коллективная воля нашего народа, общие и высшие интересы нашего народа и Родины должны оставаться первостепенными во всех действиях, проявляться в наших мыслях и решениях. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, продвигавший эти принципы и обязательства около двух лет назад, встал во главе правительства Армении. В нынешних кризисных условиях мы призываем премьер-министра Никола Пашиняна, который взял на себя эти принципы и обязательства, принять решение об уходе с поста премьер-министра, что даст Национальному собранию возможность избрать нового премьер-министра при соблюдении конституционного порядка и процедур. Мы ожидаем, что временное переходное правительство во главе с новоизбранным премьер-министром уделит приоритетное внимание проведению досрочных парламентских выборов”, - завершил Арам I.