В Китае заявили, что в ближайшее время объявят о контрмерах в ответ на санкции США

Правительство Китая намерено в обозримом будущем объявить о жестких контрмерах в ответ на введение властями США санкций в отношении 14 китайских парламентариев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай призывает США немедленно отменить свое ошибочное решение, прекратить осуществлять вмешательство во внутренние дела КНР и перестать двигаться по рискованному и ошибочному пути. Что касается дурных действий американской стороны, то Китай примет решительные контрмеры и будет твердо отстаивать свои суверенитет, безопасность и интересы развития", - указала она.

На просьбу журналистов пояснить характер планируемых санкций дипломат ответила, что они будут скоро обнародованы. "Что касается деталей, то прошу всех немного подождать. Мы объявим об этом в надлежащее время", - сообщила она.