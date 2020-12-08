Эту судьбоносную ситуацию нужно разрешить исключительно конституционным путем: обращение Гарегина II

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, выступил с обращением о внутриполитической ситуации в Армении. «Арменпресс» представляет послание Католикоса всех армян.

“Дорогие сыновья нашей Родины и Диаспоры.

Мы переживаем тяжелые дни боли, тревоги и беспокойства, последовавшие после ужасов войны. Мученичество тысяч наших героических детей, потеря значительной части исторического арцахского мира, катастрофические последствия войны, величайшая угроза внешней опасности потрясли наши души, подорвали солидарность, национальное единство на Родине и в диаспоре. Нынешняя непростая ситуация, глубокий внутриполитический кризис создали новые опасности для нашей родной страны, сделав насущной необходимость безотлагательного решения возникших серьезных проблем.

Мы обсуждали обострение ситуации с членами епископального сословия нашей Святой Апостольской Церкви, Высшего Совета Мысли. У нас были встречи и с президентом республики, спикером Национального собрания, представителями различных политических и национальных организаций. По общему убеждению, эта роковая ситуация должна найти свое решение исключительно конституционным путем, в условиях национальной солидарности и здравого смысла.

В преддверии тревожных событий, происходящих в нашей родной стране, мы встретились и с премьер-министром Республики Армения г-ном Николом Пашиняном. В связи с ростом внутренней напряженности, с которой сталкивается страна, серьезными внешними и внутренними проблемами, а также отсутствием общественного доверия к премьер-министру, мы настоятельно призвали его уйти с поста премьер-министра, чтобы предотвратить потрясения, возможные столкновения и трагические последствия в общественной жизни.

В связи с этим мы призываем Национальное собрание в этот решающий для нашей страны момент действовать ответственно, прислушаться к требованиям широкой общественности, избрать нового премьер-министра в консультации с политическими силами и сформировать временное правительство национального согласия. Только правительство, состоящее из профессиональных людей, пользующихся общественным доверием, может решить проблемы, стоящие перед нашим народом, восстановить национальную солидарность и единство, организовать внеочередные парламентские выборы, в которых нет сомнений.

Мы приносим нашим верным людям, властям, оппозиционным политическим силам наш отеческий призыв воздерживаться от слов и действий, которые провоцируют насилие, сеют ненависть в эти тяжелые дни. Давайте, как нация, приложим совместные усилия, чтобы внести свой вклад в преодоление нынешнего кризиса. Яркая память о наших героях-мучениках, священный завет исполнить их заветные мечты в наших сердцах, позволяют нам объединиться и работать во имя светлого будущего нашей Родины, во имя мирной, безопасной и благополучной жизни нашего народа.

Да защитит и поможет Бог нашему народу и нашей Родине”.