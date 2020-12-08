“Движение за спасение Отечества” начало акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, об этом в прямом эфире в Facebook заявил представитель Верховного совета АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

“В субботу, 5 декабря, во время митинга “Движения за спасение Отечества” мы подтвердили требование отставки Никола Пашиняна. Как видите, уже 12:08, Никол Пашинян не подал в отставку. Таким образом, с этого момента до 17:00 граждане Республики Армения имеют законное право проводить акции протеста мирного неповиновения, выдвигать свои жалобы и требования.

Обращаюсь к нашим гражданам совершать все свои действия в рамках закона, не поддаваться на провокации, обращаюсь к правоохранительной системе обеспечить право граждан Республики Армения на проведение свободных шествий, демонстраций, протестов”, - сказал Сагателян.

Он еще раз призвал Никола Пашиняна уйти с поста премьер-министра без потрясений.

“Движение за спасение Отечества” было сформировано при сотрудничестве 16 оппозиционных партий. Единым кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Вазген Манукян.