В Первопрестольном Святом Эчмиадзине проходит собрание Верховного духовного совета, по завершении которого Католикос Всех Армян выступит с обращением.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Первопрестола священник Ваграм Меликян.