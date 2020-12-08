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Католикос Всех Армян выступит с обращением

Католикос Всех Армян выступит с обращением

 В Первопрестольном Святом Эчмиадзине проходит собрание Верховного духовного совета, по завершении которого Католикос Всех Армян выступит с обращением.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Первопрестола священник Ваграм Меликян.


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