Процесс выплаты пособия по уходу за детьми до 2 лет за декабрь начнется с 8 декабря



Процесс выплаты пособия по уходу за детьми до 2 лет за декабрь начнется с 8 декабря. «Арменпресс» передает сообщение Службы социального обеспечения Армении.