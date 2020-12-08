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США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод

США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод

Таджикистан и Туркмения названы США среди десяти стран, вызывающих особую озабоченность в области нарушения религиозных свобод, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Соединенные Штаты выделяют Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в соответствии с определениями закона о международных религиозных свободах 1998 года с внесенными в него поправками, так как участвуют или терпят "систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания", - говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном госдепом.

Тем временем Судан и Узбекистан были исключены из специального списка наблюдения на основе "значительного, конкретного прогресса, достигнутого их правительствами за последний год", заявили в госдепе.


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