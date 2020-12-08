Глава партии “ПА” не исключает присоединения  к “Движению за спасение Родины”

Глава партии “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян не исключает присоединения к 16 оппозиционным партиям. Как передает «Арменпресс», об этом Марукян заявил журналистам в парламенте.

Он отметил, что должен встретиться с единым кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционного “Движения за спасение Родины” Вазгеном Манукяном.

На вопрос о том, что они будут обсуждать, будет ли взаимодействовать, Марукян ответил, что встречу инициировал Манукян, пока он должен выслушать его.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли присоединение к 16 оппозиционным силам, он ответил: “Все возможно, в большой политике я ничего не исключаю. Есть вещи, которые я исключаю, но это я не исключаю”.

“Движение за спасение Родины” требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назначен срок до 12:00 8 декабря.

Эдмон Марукян - кандидат на пост премьер-министра от партии “Просвещенная Армения”.

Анна Григорян