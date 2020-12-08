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Социалистическая партия Франции готова последовательно продвигать вопрос признания Арцаха

Социалистическая партия Франции готова последовательно продвигать вопрос признания Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию представителей Социалистической партии Франции во главе с председателем партии Оливье Фор. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент приветствовал инициативу гостей посетить Арцах и на месте ознакомиться с ситуацией. Араик Арутюнян выразил благодарность по поводу того, что руководство партии является одним из инициаторов принятой в Сенате Франции резолюции “О необходимости признания Арцаха” и за голосование по этому вопросу всей фракцией. “Франция была одной из редких стран, выступивших с инициативой положить конец войне против Арцаха. Мне очень жаль, но международное сообщество не отреагировало должным образом на агрессию Азербайджана, в которой действенное участие принимали и различные террористические группировки. “То, что было предпринято против Арцаха, на самом деле увеличило угрозу безопасности как для всего региона, так и для европейских стран”, - сказал он. Арутюнян, подчеркнул важную роль российских миротворческих войск в вопросе поддержания мира в регионе и в деле дальнейшего развития Арцаха.

Президент Социалистической партии Франции Оливье Фор поблагодарил президента Республики за прием и за освещение событий. Он осудил военные преступления и выразил готовность и дальше последовательно продвигать вопрос признания Арцаха.

На встрече, в которой участие приняли  и представители Европейского офиса Всеобщего армянского благотворительного союза, были затронуты вопросы, касающиеся возвращения процесса мирного и окончательного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта в формат Минской группы ОБСЕ, а также устранения последствий войны.


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