Социалистическая партия Франции готова последовательно продвигать вопрос признания Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию представителей Социалистической партии Франции во главе с председателем партии Оливье Фор. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент приветствовал инициативу гостей посетить Арцах и на месте ознакомиться с ситуацией. Араик Арутюнян выразил благодарность по поводу того, что руководство партии является одним из инициаторов принятой в Сенате Франции резолюции “О необходимости признания Арцаха” и за голосование по этому вопросу всей фракцией. “Франция была одной из редких стран, выступивших с инициативой положить конец войне против Арцаха. Мне очень жаль, но международное сообщество не отреагировало должным образом на агрессию Азербайджана, в которой действенное участие принимали и различные террористические группировки. “То, что было предпринято против Арцаха, на самом деле увеличило угрозу безопасности как для всего региона, так и для европейских стран”, - сказал он. Арутюнян, подчеркнул важную роль российских миротворческих войск в вопросе поддержания мира в регионе и в деле дальнейшего развития Арцаха.

Президент Социалистической партии Франции Оливье Фор поблагодарил президента Республики за прием и за освещение событий. Он осудил военные преступления и выразил готовность и дальше последовательно продвигать вопрос признания Арцаха.

На встрече, в которой участие приняли и представители Европейского офиса Всеобщего армянского благотворительного союза, были затронуты вопросы, касающиеся возвращения процесса мирного и окончательного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта в формат Минской группы ОБСЕ, а также устранения последствий войны.